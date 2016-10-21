Работа Reddit и Twitter оказалась нарушена из-за атаки хакеров

Системы одного из крупнейших в мире провайдеров интернета Dyn подверглись хакерским атакам. Из-за них нарушилась работа целого ряда сайтов, включая Reddit, Spotify и Twitter. Об этом пишет The Independent.

Хакерские удары, в основном, приходятся на восточную часть США. При этом говорится о том, что проблемы с работой сайтов могут быть заметны по всему миру, сообщили в Dyn.

В компании заверили, что работают над решением проблемы, и они сообщат дополнительно, когда выяснится, что произошло.