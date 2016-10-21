21 октября 2016, 18:02
Работа Reddit и Twitter оказалась нарушена из-за атаки хакеров
Системы одного из крупнейших в мире провайдеров интернета Dyn подверглись хакерским атакам. Из-за них нарушилась работа целого ряда сайтов, включая Reddit, Spotify и Twitter. Об этом пишет The Independent.
Хакерские удары, в основном, приходятся на восточную часть США. При этом говорится о том, что проблемы с работой сайтов могут быть заметны по всему миру, сообщили в Dyn.
В компании заверили, что работают над решением проблемы, и они сообщат дополнительно, когда выяснится, что произошло.
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