Вышел альбом с неизвестными записями Дэвида Боуи

На iTunes и в Google Play появился альбом Lazarus («Лазарь») — саундтрек одноименного мюзикла, записанный музыкантом Дэвидом Боуи. Три песни с альбома When I Met You, No Plan и Killing a Little Time ранее никогда не издавались, сообщает Consequenceofsound.net.

Мюзикл «Лазарь» Боуи написал в соавторстве с известным драматургом Эндой Уолшем. Премьера прошла на Манхэттене в декабре 2015 года. 25 октября премьера мюзикла состоится в Лондоне.

Песни, представленные в альбоме, были записаны за несколько дней до смерти музыканта. Изначально в мюзикл они не входили.

10 января 2016 года Дэвид Боуи скончался в Нью-Йорке от рака печени. Ему было 69 лет.