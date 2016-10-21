Более половины опрошенных в РФ признали выборы в США важными для страны

Более половины россиян (57%), опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают, что для страны важен итог президентских выборов в США. Данные опроса публикует РИА Новости.

38% участников опроса заявили, что результат голосования в США для России не важен. 5% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Около трети опрошенных ВЦИОМ россиян (29%) считают, что победа на выборах республиканца Дональда Трампа улучшит отношения между РФ и США. За то, что избрание Трампа ухудшит ситуацию, высказались 8%.

Если победит кандидат от демократов Хиллари Клинтон, то, по мнению 4% респондентов, отношения между странами улучшатся. По мнению 45% опрошенных — станут хуже.

Половина опрошенных ВЦИОМ (52%) склонны считать, что возраст Клинтон (68) и Трампа (70) «является признаком вырождения американской избирательной системы, и такая система нежизнеспособна».

Выборы президента США состоятся 8 ноября.

Опрос ВЦИОМ был проведен 8-9 октября среди 1,6 тысячи человек. Погрешность исследования составляет 3,5%.