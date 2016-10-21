Белый дом рассказал об обсуждении новых антироссийских санкций

Представитель Белого дома Джош Эрнест в ходе регулярного брифинга заявил, что в настоящее время американские власти обсуждают со своими европейскими коллегами возможное применение антироссийских санкций в связи с эскалацией конфликта в Сирии, передает РИА Новости.

По словам Эрнеста, в переговорах об использовании санкций в качестве меры воздействия на Россию участвуют также страны ближневосточного региона. Какие именно санкции обсуждаются — в отношении компаний или конкретных лиц, —представитель Белого дома не уточнил.

Накануне, 20 октября, вопрос о введении новых антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии обсуждался на саммите Евросоюза в Брюсселе (хотя ранее представители ЕС заявляли, что его нет в повестке дня). Однако представители ряда стран выступили против применения указанной меры, и решение принять не удалось.

В Кремле идею расширения санкций в связи с сирийским кризисом охарактеризовали как «абсолютно деструктивную», поскольку она причинит вред и никоим образом не поспособствует решению существующих в регионе проблем.

Власти США и ЕС считают, что Москва и Дамаск наносят авиаудары по мирным жителям Сирии и так называемой умеренной оппозиции, которую поддерживают в Вашингтоне. Со своей стороны, РФ и Сирия заверяют, что атакуют исключительно террористов. Кремль обвинил Белый дом в том, что он неспособен предпринять усилия для отмежевания вооруженной «умеренной оппозиции» от действующих на сирийской территории террористов.