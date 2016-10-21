Мемория. Олег Валинский

21 октября 1961 года родился Олег Валинский, рок-музыкант и вице-президент ОАО РЖД

Личное дело

Олег Сергеевич Валинский (55 лет) родился в Ленинграде. Все детство пел в хоре во Дворце пионеров. Там же начал играть на барабанах. Во время учебы в школе, в конце 1970-х, Олег познакомился с будущим музыкантом и продюсером Алексеем Рыбиным, который жил по соседству и учился в той же школе на класс старше. Валинский участвовал в школьных ансамблях, в группе «Пилигрим» - играл на танцах, по школам, на выпускных вечерах. В качестве барабанщика помогал группе «Автоматические Удовлетворители» на концертах в Москве.

В 1980 году в 19 лет устроился учеником приемщика поездов станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги.

В 1981 году Валинский познакомился с Виктором Цоем. Летом они втроем с Цоем и Рыбиным отправились отдыхать дикарями в Крым, где решили создать группу под названием «Гарин и Гиперболоиды» (позже переименованную в «Кино»). Виктор играл на басу, Алексей — на гитаре, Олег — на барабанах.

Осенью 1981 года Валинского призвали в армию и на этом его карьера как музыканта закончилась. «Сначала меня отправили в учебку в Павловск, там была радиоразведка. Но поскольку у меня на личном деле было написано „барабанщик“, то я полгода проиграл в этой учебке». Потом полтора года служил на Кубе, где его служба тоже, в основном, состояла в игре на барабанах.

После демобилизации Валинский полностью посвятил себя профессии железнодорожника. «Уезжая с Кубы, я для себя решил, что играть завязываю», - вспоминал он позже. Вернулся на работу в ОЖД. Работал приёмосдатчиком груза и багажа, дежурным, начальником грузового района, заместителем начальника станции по грузовой и оперативной работе. Параллельно учился на заочном.

В 1986 году окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог», в 1997 году – Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте».

Работал начальником Санкт-Петербургской дирекции грузовой и коммерческой работы ОЖД, первым заместителем начальника Санкт-Петербургского отделения, возглавлял Волховстроевское и Санкт-Петербург-Витебское отделения магистрали.

В 2004 году стал заместителем начальника ОЖД по перевозкам, с августа 2008 года - первым заместителем начальника ОЖД, а 20 октября 2014 года был назначен на должность начальника Октябрьской железной дороги.

В 2011 году прошел повышение квалификации по программе «Корпоративный лидер» в АНО «Корпоративный университет ОАО «РЖД», в 2013 – 2014 годах – по программе «Корпоративный менеджмент».

21 января 2016 года Олег Валинский стал вице-президентом ОАО «РЖД» - начальником Дирекции тяги.

Женат, имеет дочь.

Чем знаменит

Олег Валинский с Виктором Цоем

Олега Валинского знают в основном как профессионального железнодорожника, пошедшего путь от ученика приемщика поездов до вице-премьера ОАО «РЖД». При этом интересной страницей его биографии является участие нынешнего топ-менеджера госкомпании в отечественном андерграунде. В юности Валинский в качестве барабанщика помогал на концертах первой советской панк-группе «Автоматические удовлетворители», а также был одним из трех сооснователей группы «Гарин и Гиперболоиды», впоследствии ставшей легендарной группой Виктора Цоя «Кино».

О чем надо знать

В середине октября в интернете появилась фотография сметы расходов по организации рабочей поездки вице-президента ОАО «РЖД» Олега Валинского на Дальний Восток. Командировка продолжалась с 26 по 30 сентября 2016 года, Согласно документу, 5-дневная поездка топ-менеджера госкомпании обошлась более чем в два миллиона рублей.

Услуги аэропортов Хабаровска и Владивостока стоили 105 тыс. рублей. Дороже обошлись фуршет и кофе-брейки — в 140 тыс. Организация вылета вертолета стоила 800 тыс., экипировка автотранспорта и воздушного судна — 20 тыс., экипировка вагонов-салонов и мотрисов — 60 тыс., аренда вагонов — 800 тыс. рублей. Еще 96 тысяч было выделено на непредвиденные расходы.

Публикация документа вызвала активную дискуссию интернет-пользователей о целесообразности траты такой суммы. Один из ее участников, работающий на Дальнем Востоке, рассказал, что «командировка заключалась в том, чтобы промчать через всю страну и посмотреть всего два депо». «У нас он с делегацией пробыл ровно два часа и растворился в сторону Уссурийска. По слухам, там он тоже был всего ничего. До сих пор думаем, что же это было. Начальство наше тоже репу чешет, так никто ничего и не понял», — написал читатель портала Pikabu.ru.

Это событие нашло отражение и на странице, посвященной Олегу Валинскому, в «Энциклопедии РЖД», правда, с прибавкой слова «якобы»: «11 октября в соцсети Фейсбук один из пользователей выложил фото якобы сметы расходов рабочей поездки О. Валинского на Дальневосточную железную дорогу на сумму более 2 млн руб., чем всколыхнул интернет-сообщество».

Прямая речь

О знакомстве с Виктором Цоем: «Мы познакомились с Цоем задолго до того, как появились "Гарин и гиперболоиды". Нас познакомил Свинья, Андрей Панов (лидер группы "Автоматические удовлетворители"). Собственно, мы все познакомились одновременно – и с Цоем, и со всей Свинской компанией».

О том, как появилось название группы «Гарин и гиперболоиды»: «Когда все началось (это я говорю со слов Цоя), он обратился к Гребенщикову: мол, хотим играть, как нам назваться? Боб сказал: „Ну, назовитесь «Гарин и гиперболоиды»“. И все. Мы больше об этом даже не думали».

О службе на Кубе: «Наше времяпрепровождение в Гаване заключалось в том, что нас снимали с нарядов, собирали в так называемой „музыкальной квартире“, где стояла аппаратура, и говорили: сегодня, допустим, 30 сентября, вот вы к 7 ноября должны сделать полутора-двухчасовую программу, будет прием в посольстве. Вот вам песенники, вот вам кассеты и прочая херня, выбирайте. Мы это обычно делали дня за три. Все остальное время просто играли. Мы играли все вообще, нам больше нечего было делать».

О работе первым заместителем начальника ОЖД: «В нашей иерархии начальник ОЖД – это такая фигура, которая исполняет в основном политические функции: работает с президентом, с губернаторами. А вся хозяйственная деятельность Октябрьской дороги, все, что по ней едет, все, что по ней не едет, все, за что нас ругают – это мои промахи. Хозяйство от Мурманска до Москвы, тринадцать тысяч километров».

Из отзывов интернет-пользователей на назначение Валинского вице-премьером ОАО «РЖД»: «Валинский - бывший участник группы "Автоматические удовлетворители". Ждем расширения репертуара поездного радио!».

7 фактов об Олеге Валинском

Когда у певшего в детском хоре Олега начались возрастные голосовые мутации, его хотели отдать учиться играть на валторне. Однако после первой же репетиции, когда он ехал с этой валторной в автобусе, инструменту в давке помяли раструб. После этого Валинский отказался играть на валторне и пошел в барабанщики.

В среде музыкантов у Олега Валинского было прозвище «Базис».

Валинский с Виктором Цоем и Алексеем Рыбиным отдыхали летом 1981 года в местечке Морское в паре десятков километров от Судака. Спустя годы Валинский вернулся на это место и разочаровался: «Я потом, лет двадцать спустя, даже ездил на то место в Морское, где мы тогда стояли, и напрасно поехал, ничего, кроме помойки, я не нашел…»

О своем музыкальном прошлом топ-менеджер РЖД вспоминает нечасто, но и не забывает. Имеет дома крупную коллекцию мировой рок-музыки и инструменты. «У меня сейчас дома есть барабаны, и иногда я доставляю неприятности соседям, есть гитара, вообще все возможности есть, нет только времени», - сетует Валинский. Иногда «в охотку» он играет вместе с музыкантами группы «Чудо-остров».

После окончания музыкальной карьеры Валинский еще один раз сыграл с Алексеем Рыбиным - на концерте на десятилетие смерти Цоя. Изначально Рыбин позвал его в группу, но Олег отказался, так как не мог ежедневно участвовать в репетициях. На концерт он пришел как зритель. «И вот в середине концерта Рыба вызывает меня из зала, представляет первым барабанщиком группы „Кино“ и предлагает вместе спеть „Алюминиевые огурцы“. Я, конечно, офигел от такого предложения, но как-то спели. Публике даже понравилось. Потом спускаюсь со сцены, ко мне лезет куча девчонок: Олег, дайте автограф! И я сижу, раздаю автографы и думаю: как здорово вообще!».

Любит и знает яхты. С 2012 года Олег Валинский ежегодно принимал участие в Международной балтийской регате «Кубок Усть-Луги» (Стокгольм-Санкт-Петербург) в качестве члена команды ОАО «РЖД». Руководил командой и лично «тянул шкоты». «Я иногда гружу свое музыкальное хозяйство на яхту, выхожу подальше в море, чтобы никому не мешать, выставляю колонки и там в свое удовольствие отрываюсь», - рассказывает Валинский.

Валинский награжден юбилейной медалью «300-летие Санкт-Петербурга» и знаком «Почётный Железнодорожник Октябрьской Железной Дороги».

Материалы об Олеге Валинском

Начальником ОЖД стал… первый барабанщик группы «Кино»

Интервью с Олегом Валинским автора книги «Виктор Цой» Александра Житинского.

Статья об Олеге Валинском в Википедии