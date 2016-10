Хоккеист Даниэль Винник лишился части уха в матче НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Даниэль Винник лишился части уха в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Флорида Пантерс» сообщает The Washington Post.

В третьем периоде матча Винник попытался заблокировать бросок по воротам, но шайба попала ему в голову. В последний момент нападающий повернул голову, чтоб минимизировать повреждения. Винник не сразу смог подняться, но покинул лед самостоятельно. Форварду повезло, так как он не носит щитка на шлеме. Через несколько минут о вернулся и доиграл игру до конца.

Главный тренер «Кэпиталс» Барри Тротц сообщил, что хоккеист в порядке, хоть и лишился «всего лишь маленькой части» уха.

Daniel Winnik took a scary puck to the head. #CapitalsTalk https://t.co/xSooWVOz9K