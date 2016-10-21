СМИ узнали о планах повышения цен на водку к Новому году

Министерство финансов подготовило проект приказа о повышении минимальной розничной цены на водку на 6,3% — с нынешних 190 до 202 рублей за бутылку 0,5 литра. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к Минфину.

«Приказ может быть принят через полтора-два месяца. Примерно две недели — месяц потребуется на согласование с Минэкономразвития, потом его подпишут, и через десять дней он вступит в силу», — сообщил другой источник медиахолдинга.

Исходя из его слов, цена на водку может вырасти как раз к Новому году.