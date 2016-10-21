21 октября 2016, 12:51
ВТБ вслед за Сбербанком снизил ставки по ипотеке
Банковская группа ВТБ вслед за Сбербанком снизила ставки по своим ипотечным кредитам на 0,5%, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
С 21 октября клиенты банков ВТБ и ВТБ24 смогут получить кредит на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке под 12,1-13,1% годовых. Срок кредитования — до 30 лет.
С 18 октября Сбербанк снизил на 0,5% ставки по своим ипотечным продуктам. Теперь ипотеку в Сбербанке можно взять под 12-13,5% годовых.
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