Wikileaks выложила переписку Барака Обамы

В интернете появилось семь электронных писем из переписки одного из стратегов американской Демократической партии Джона Подесты с Бараком Обамой образца 2008 года, выложенных организацией Wikileaks. В то время нынешний президент США занимал должность члена Сената Конгресса США. Сейчас Подеста руководит избирательным штабом Хиллари Клинтон.

Их переписка никаких сенсаций не содержит, некоторые письма состоят из нескольких строчек. Самым интересным является письмо Подесты к Обаме, датированное 4 ноября 2008 года. В нем сообщается, что советники Обамы советуют ему отказаться от участия в международном саммите «Большой двадцатки» в Вашингтоне, так как оно собирается под давлением со стороны тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

Кроме того, крупных «осязаемых итогов» от совещания не ожидается. Советники Обамы также рекомендуют ему всячески «дистанцироваться» от уходящей администрации во главе с президентом Джорджем Бушем-младшим.