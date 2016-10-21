Навальный рассказал об отгороженном озере Бориса Ротенберга

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратил внимание, что на земельном участке предпринимателя Бориса Ротенберга в Токсово Ленинградской области забором огорожен залив. Фонду это подтвердили в государственном экологическом надзоре региона.

«Это путинский друг Борис Ротенберг перегородил акваторию залива, чтобы туда могли заходить только его катера», — говорится в сообщении ФБК.

Навальный отмечает, что участок Ротенберга был выделен в акватории залива, что запрещено Земельным кодексом.

О захвате Ротеньергом береговой полосы и части залива летом 2014 года сообщали активисты экологической организации «Беллона».