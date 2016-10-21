На Ямале попал в аварию пассажирский вертолет

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Уральское управление МВД РФ на транспорте.

Вертолет летел из поселка Сузунское в Новый Уренгой, через какое-то время связь с экипажем была потеряна. На борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа.

В Новый Уренгой вертолет не прибыл. В Росавиации уточнили, что командир вертолета авиакомпании «Скол» все-таки вышел на связь. По его словам, воздушное судно лежит на боку, есть трое пострадавших.

К месту аварийной посадки выдвинулась следственно-оперативная группа Уральского управления МВД на транспорте.