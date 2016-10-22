Украина объяснила принудительный возврат белорусского самолета в Киев

Пассажирский самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» вернулся в Международный аэропорт Киева «Жуляны» по требованию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает «Интерфакс».

Такое объяснение агентству дали в Госпредприятии по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) Украэроцентр. Данную информацю «Интерфакс» подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. При этом за деталями происшествия ведомство посоветовало журналистам обратиться СБУ.

В ночь на 22 октября белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о том, что ее Boeing, следовавший рейсом В2-840 из Киев в Минск, вынужден был прервать полет по требованию украинского диспетчера. Указание давалось без объяснения причин и сопровождалось угрозой поднять в воздух истребители.

Команду вернуться в аэропорт вылета (Жуляны) командир экипажа получил примерно через десять минут после вылета, когда до границы с Белоруссией оставалось всего около 50 километров. На борту самолета находились шесть членов экипажа и 136 пассажиров. Одного из них после посадки в украинской столице сняли с рейса сотрудники правоохранительных органов.

В «Белавиа» уточнили, что с рейса сняли гражданина Армении. Лайнер улетел в Минск без него, позже задержанный был отпущен и вылетел в белорусскую столицу другим рейсом. В белорусской авиакомпании заявили, что будут требовать с «Украэроруха» возместить ей расходы, понесенные из-за принудительного возврата «Боинга».