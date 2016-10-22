Украина вернула белорусский самолет в Киев под угрозой истребителей

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о том, что ее «Боинг 737-800» вынужден был прервать путь в Минск по требованию диспетчера управления воздушного движения районного центра «Киев» (входит в госпредприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух»).

Указание давалось без объяснения причин и сопровождалось угрозой поднять в воздух истребители. Команду вернуться в аэропорт вылета (Жуляны) командир экипажа получил примерно через десять минут после вылета, когда до границы с Белоруссией оставалось всего около 50 километров.

Речь идет о рейсе В2-840 (Киев — Минск). На борту самолета находились шесть членов экипажа и 136 пассажиров. Одного из них после посадки в украинской столице сняли с рейса сотрудники правоохранительных органов. В сообщении «Белавиа» уточняется, что это был гражданин Армении.

После этого «Боинг» дозаправился и вылетел в Минск. Задержанный украинской полицией пассажир впоследствии был освобожден и отправился в белорусскую столицу в 19:00 другим рейсом. О причинах интереса, проявленного к нему полицейскими, не сообщается.

Руководство «Белавиа» заявило о своем намерении потребовать у госпредприятия «Украэрорух» возмещения расходов, обусловленных возвратом самолета в Жуляны.