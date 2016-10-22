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22 октября 2016, 00:04
Мемория

Мемория. Иван Бунин

Иван Бунин
Иван Бунин

22 октября 1870 года родился писатель Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Личное дело

Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) родился в Воронеже в дворянской семье. Детство провел в семейном поместье под Ельцом. Начальное образование получил дома, затем учился в Елецкой гимназии, но, закончив четыре класса, после зимних каникул в гимназию не вернулся. Занимался науками самостоятельно и под руководством старшего брата Юлия. В 1887 году были опубликовал первые стихи, а в 1891 в Орле вышла первая поэтическая книга Бунина. С 1889 года работал корректором в газете «Орловский вестник».

В 1890-х годах Бунин увлекался идеями Льва Толстого, посещал колонию толстовцев на Полтавщине и даже сам хотел «опроститься», освоив ремесло бондаря, однако от этой идеи его отговорил сам Толстой. С 1895 года жил в Петербурге и Москве.

В 1897 году выходит в свет сборник рассказов Бунина, а в 1901 году его поэтический сборник «Листопад» получает Пушкинскую премию. Бунин знакомится с Чеховым, Бальмонтом, Брюсовым, Горьким, входит в круг писателей-реалистов, сотрудничающих с издательством «Знание». К концу 1900-х годов Бунин - уже известный писатель. В 1909 году он становится почетным членом Академии наук.

В 1910-е начинает выступать и в качестве переводчика, выходят его переводы произведений Байрона, «Песни о Гайавате» Лонгфелло, Тараса Шевченко, Адама Мицкевича, Альфреда Теннисона. Всего за шестьдесят лет литературной деятельности Бунин выпустил около тридцати книг стихов и прозы, не считая переизданий и трех прижизненных собраний сочинений.

Хотя в 1910-е годы Бунин сочувствовал социал-демократам, после Февральской революции он пришел к выводу, что она принесет России не обновление, а лишь разрушение. Впечатления того времени описаны Буниным в дневнике-памфлете «Окаянные дни» (издан в 1935 году в Берлине). Весной 1918 года Бунин бежал из Москвы на юг, в Одессу, а 26 января 1920 года окончательно покинул Россию. Побывав в Стамбуле, Болгарии и Сербии, в конце концов писатель обосновался в Париже, проводя ежегодно лето на юге Франции в городе Грасе.

В 1933 году Бунин стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе – «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в прозе типичный русский характер».

Годы немецкой оккупации Бунин провел в Грасе. Хотя он всегда выступал против правительства большевиков, тем не менее, в отличие от ряда других деятелей русской эмиграции Бунин не поддержал немецких фашистов в их войне с СССР.

Вернувшись после войны в Париж, Бунин дал интервью промосковской газете «Советский патриот» и вышел из состава Парижского Союза русских писателей и журналистов, когда тот принял решение об исключении из своих рядов всех, кто, вняв заманчивым обещаниям посла СССР во Франции, принял советское гражданство. Хотя сам Бунин так и не принял гражданство СССР и отклонил приглашение посетить страну, эти действия способствовали тому, что в Советском Союзе стали печатать его книги. Однако многие представители русской диаспоры расценили такое поведение Бунина как отступничество, что привело, например, к разрыву его отношений с одним из самых близких друзей – писателем Борисом Зайцевым.Последние годы жизни провел в одиночестве и бедности.

Умер Иван Бунин 8 ноября 1953 года в Париже. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

 

Чем знаменит

 
Леонард Туржанский. Портрет Ивана Бунина. ГЛМ

Иван Бунин – один из самых значительных русских прозаиков. Одной из главных тем его произведений 1900-х – 1910-х годов стал распад дворянской культуры при наступлении новой исторической эпохи.

Юности писателя посвящена его автобиографическая повесть «Жизнь Арсеньева». Повесть «Суходол» (1911) посвящена трагической судьбе русского уездного дворянства. Но нельзя считать Бунина исключительно «певцом дворянских усадеб». О его крестьянской повести «Деревня» Горький сказал: «Так глубоко, так исторически деревню никто не брал».

 

О чем надо знать

Во Франции в творчестве Бунина произошел второй расцвет, хотя произведения этих лет менее известны по сравнению с хрестоматийными рассказами и повестями 1910-х годов. В эмиграции им было написано десять новых книг прозы, в том числе «Роза Иерихона» (1924), «Солнечный удар» (1927), «Божье древо» (1931), повесть «Митина любовь» (1925). В 1943 году появился сборник рассказов «Темные аллеи», ставший одной из вершин творчества Бунина.

 

Прямая речь

«Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона, — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто?».

Иван Бунин «Окаянные дни», 1926-1936

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчел и ос, от солнца золотых.
Старишься, подруга дорогая?
Не беда! Вот будет ли такая
Молодая старость у других!

Иван Бунин «Старая яблоня»

«…Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, - с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А "осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик". Потом бабьим летом паутины много село на поля. то тоже добрый знак: "Много тенетника на бабье лето - осень ядреная"... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и - запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, - непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним, но уж таково заведение - никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:
- Вали, ешь досыта, - делать нечего! На сливанье все мед пьют.
И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок».

Иван Бунин «Антоновские яблоки»

«После бала я долго был пьян воспоминаньями о нем и о самом себе: о том нарядном, красивом, легком и ловком гимназисте в новом синем мундирчике и белых перчатках, который с таким радостно-молодецким холодком в душе мешался с нарядной и густой девичьей толпой, носился по коридору, по лестницам, то и дело пил оршад в буфете, скользил среди танцующих по паркету, посыпанному каким-то атласным порошком, в огромной белой зале, залитой жемчужным светом люстр и оглашаемой с хор торжествующе-звучными громами военной музыки, дышал всем тем душистым зноем, которым дурманят балы новичков, и был очарован каждой попадавшейся на глаза легкой туфелькой, каждой белой пелеринкой, каждой черной бархаткой на шее, каждым шелковым бантом в косе, каждой юной грудью, высоко поднимавшейся от блаженного головокруженья после вальса...»

Иван Бунин «Жизнь Арсеньева. Юность»

«– Я в одной папиной книге, – у него много старинных смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, – ей-богу, так и написано: кипящие смолой! – черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, – понимаешь, длиннее обыкновенного! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, есть?
Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

Иван Бунин «Легкое дыхание»

 

9 фактов об Иване Бунине

  • О роде Буниных в «Гербовнике дворянских родов» сказано: «…Бунины происходят от Симеона Бутковского, мужа знатного, выехавшего в XV веке из Литвы со своей дружиной на службу к Великому Князю Московскому Василию Темному».
  • Дальним родственником Бунина был знаменитый поэт Василий Жуковский – незаконнорожденный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина (1716–1791) и пленной турчанки Сальхи.
  • До конца жизни Бунин придерживался орфографических правил в варианте до реформы 1918 года.
  • «Песнь о Гайавате» в переводе Бунина впервые была напечатана в газете «Орловский вестник» в 1896 году. В конце того же года типография газеты издала ее отдельной книгой.
  • В 1907 году Бунин совершил путешествие по Ближнему Востоку и Северной Африки. Путевые впечатления им описаны в книге «Тень птицы».
  • В качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе Бунин был впервые предложен еще в 1923 году Роменом Ролланом. Когда Бунин стал лауреатом премии, он неоднократно предлагал Нобелевскому комитету кандидатуру Марка Алданова.
  • На вилле в Грасе в годы немецкой оккупации семья Бунина скрывала нескольких  евреев. В 2015 году Иван Бунин стал кандидатом на получение посмертно звания Праведник мира.
  • Музей Бунина есть в городе Ефремов Тульской области, где писатель жил в 1909 – 1910 годах.
  • Бунину посвящен известный фильм режиссера Алексея Учителя «Дневник его жены» (2000).

Материалы об Иване Бунине

Статья об Иване Бунине в русской Википедии

Статья об Иване Бунине в энциклопедии «Кругосвет»

Иван Бунин в проекте «Хронос»

Произведения в библиотеке Максима Мошкова

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