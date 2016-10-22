Кузнецова во второй раз подряд стала обладательницей Кубка Кремля

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла австралийку Дарью Гаврилову в финале московского турнира «ВТБ Кубок Кремля-2016», сообщает «Чемпионат».

Финальный матч состоялся 22 октября в московском СК «Олимпийский» и завершился со счетом 2:0 (6:2, 6:1). Светлана Кузнецова один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Общая продолжительность встречи составила 1 час и 14 минут.

Таким образом, россиянка защитила титул действующего обладателя Кубка Кремля. В 2015 году она обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 2:0 (6:2, 6:1). Кроме того, победа в Москве позволила Кузнецовой квалифицироваться на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

21 октября Светлана Кузнецова в полуфинале со счетом 2:1 (6:1, 6:7, 6:4) обыграла украинку Элину Свитолину.

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