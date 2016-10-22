В дагестанском селе объявили КТО для поимки боевиков

В селе Кванада Цумадинского района Дагестана введен режим контртеррористической операции для поиска боевиков и их пособников, передает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского оперативного штаба.

По его словам, решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ населенного пункта было принято главой штаба в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает «Интерфакс», введению режима контртеррористической операции предшествовала перестрелка между бандитами и силовиками на окраине Кванады.

«Предположительно неизвестные открыли огонь по сотрудникам федеральных сил, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия», — сообщил источник в силовых структурах региона.

По его словам, в настоящее время устанавливаются личности стрелявших и ведется их поиск.

Напомним, в предыдущий раз режим КТО в Дагестане вводился 18 октября для поиска боевиков и действовал в Буйнакском районе, до этого — 16 октября в Дербенте с той же целью. В начале сентября в ходе двух спецопераций в Махачкале и Избербаше были уничтожены четверо бандитов.