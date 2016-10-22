Коалиция опровергла причастность к авиаудару по траурной процессии в Ираке

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) не подтвердила факт авиаудара по траурной церемонии в районе иракского города Дакука, передает РИА Новости со ссылкой на представителя объединенного командования.

«Мы не можем связать предполагаемые жертвы среди гражданского населения с какими-либо ударами коалиции в данном районе», — цитирует агенство слова источника.

Представитель коалиции при этом подчеркнул, что командование серьезно воспринимает все сообщения о жертвах среди гражданских лиц и подробно их изучает. Кроме того, собеседник отметил, что коалиция предпринимает усилия для минимизации потерь среди мирных жителей, и придерживается с этой целью специальных протоколов.

Ранее в субботу официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков завил об ошибочном авиаударе международной коалиции в Ираке по траурной процессии в районе города Дакук. По информации Конашенкова, инцидент зафиксировали российские средства разведки 21 октября.