Кардинал рассказал о «трогательных моментах» между Клинтон и Трампом

На благотворительном ужине Альфреда Смита оба кандидата в президенты США — представляющая республиканцев Хиллари Клинтон и миллиардер-республиканец Дональд Трамп — тепло общались друг с другом несмотря на взаимную критику в ходе своих выступлений на том же мероприятии, передает NBC News.

Свидетелем «трогательных моментов» между Трампом и Клинтон стал американский кардинал Тимоти Долан, который впоследствии рассказал об этом журналистам.

По его словам, после небольшой молитвы Трамп повернулся к Клинтон и назвал ее «сильной и талантливой женщиной», а потом признал, что президентская кампания хоть и выдалась тяжелой, но зато дала ему хороший опыт. Клинтон же в ответ якобы сказала: «Дональд, что бы ни произошло, мы должны работать вместе после этого».

Долан назвал некоторые шутки, прозвучавшие во время ужина, неуместными, но при этом ему понравилась вежливость, с которой Трамп и Клинтон обращались друг к другу.