Застреленная на севере Москвы женщина была экс-сотрудницей полиции

Женщина, тело которой 21 октября нашли в подъезде жилого дома на севере Москвы, была экс-сотрудницей полиции, передает «Интерфакс».

Как выяснило агентство, старший лейтенант полиции была уволена с должности участкового уполномоченного отдела МВД «Левобережный» незадолго до убийства.

Тело 31-летней женщины со множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в пятницу, 21 октября, на лестничной клетке дома на улице Лавочкина. Этажом выше нашли тело 46-летнего мужчины, скончавшегося от выстрела в голову. Рядом с ним лежал пистолет. В столичном управлении Следственного комитета России (СКР) предположили, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время следственные органы расследуют уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

В свою очередь, Life приводит версию, согласно которой, мужчина застрелили свою гражданскую жену, после чего сам покончил с жизнью. Как предполагает издание, убийца заранее готовился к расправе над женщиной, о чем может свидетельствовать запись в статусе на его странице в социальной сети «ВКонтакте», сделанная за день до преступления: «Очень личное и уже решимое».