Германия выделит 34 миллиона евро беженцам из иракского Мосула

Правительство Германии решило выделить 34 млн евро в качестве экстренной помощи беженцам из иракского Мосула, пишет немецкое издание Neue Osnabrücker Zeitung.

«Для одного только Мосула и его окрестностей мы можем выделить дополнительно 34 млн евро в качестве срочной помощи. Эти деньги пойдут на финансирование центров Службы технической помощи, которые займутся распределением гуманитарных грузов на севере Ирака. Средства также пойдут на размещение перемещенных лиц и их медицинское обслуживание», — заявил в интервью изданию министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Отметим, что в Германии Служба технической помощи, по аналогии с российским МЧС, занимается оказанием помощи при катастрофах.

Немецкий министр при этом считает, что по мере освобождения Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) все больше беженцев устремятся в другие регионы Ирака, в Турцию и далее. Сколько из них в конечном итоге окажутся в Германии, Герд Мюллер предсказывать не взялся.

В свою очередь, в ООН считают, что число беженцев из Мосула может достигнуть миллиона человек.