Сальма Хайек рассказала о попытках Дональда Трампа пригласить ее на свидание

Голливудская актриса Сальма Хайек обвинила кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в навязчивых предложениях о встрече. Об этом актриса рассказала в интервью испанской радиостанции El Show del Mandril.

По словам Хайек, Трамп якобы специально подружился с ее тогдашним бойфрендом, чтобы получить номер ее телефона. Когда актриса отказалась от предложенного свидания, Трамп через третью сторону заказал в таблоиде National Enquirer публикацию, в которой говорилось, что он не стал бы встречаться с Хайек из-за ее слишком маленького роста (157 сантиметров).

После публикации материала Трамп, по словам Сальмы Хайек, позвонил ей еще раз и начал уверять, что никаких предложений он не делал.

Актриса при этом не стала уточнять, когда именно происходили описанные события, отметив лишь, что они имели место в начале ее карьеры, когда она была еще не столь известна. В интервью радиостанции Хайек также высказала предположение, что своими действиями миллиардер добивался, чтобы женщина сама предложила ему встретиться.

Ранее уже одиннадцать женщин в интервью американским СМИ заявляли о домогательствах со стороны Дональда Трампа в разные годы. В свою очередь, на сайте проекта WikiLeaks были опубликованы письма членов Демократического комитета США, в которых говорится о намерениях демократов запустить в СМИ слухи о неподобающем поведении кандидата от Республиканской партии в отношении женщин.