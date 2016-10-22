Росавиация назвала предварительную причину крушения Ми-8 на Ямале

В Росавиации назвали возможной причиной крушения вертолета Ми-8 на Ямале неблагоприятные метеоусловия, передает ТАСС.

Ведомство не исключает фактор обледенения лопастей, так как в момент полета в районе авиакатастрофы «шел мокрый снег при температуре минус пять, минус семь градусов». По словам одного из выживших при крушении, «все произошло внезапно, сначала вертолет затрясло».

Аналогичную версию рассматривает Уральская транспортная прокуратура, которая начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением вертолета. Следователи также намерены допросить пострадавших в авиакатастрофе.

Ранее сообщалось, что глава Минтранса РФ Максим Соколов поручил Росавиации и Ространснадзору провести проверку в авиакомпании «Скол», вертолет которой потерпел крушение на Ямале, а также направить представителей этих ведомств на место крушения вертолета.

Также стало известно, что следствие рассматривает три основные версии аварийной посадки вертолета: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия. При этом СМИ сообщали, что попавший в аварию на Ямале Ми-8 пять лет не проходил техосмотр.

В субботу, 22 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе объявили днем траура в связи с крушением вертолета Ми-8, в результате которого погибли 19 человек.