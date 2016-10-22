В Минобороны сообщили об ударе коалиции по траурной процессии в Ираке

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков завил об ошибочном авиаударе международной коалиции в Ирака по траурной процессии в районе города Дакук, передает ТАСС.

По информации Конашенкова, инцидент зафиксировали российские средства разведки 21 октября. «Судя по сообщениям очевидцев, за скопление боевиков авиацией коалиции была принята траурная процессия. Погибли десятки мирных иракцев, в том числе женщины и дети», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что его ведомство располагает данными о том, что в районе Дакука, расположенном в 30 километрах к югу от Киркука, нет боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), борьбу с которыми ведет международная коалиция в Ираке.

По словам Игоря Конашенкова, свадьбы, похоронные процессии, госпитали, полицейские участки и гуманитарные конвои слишком часто оказываются под ударами самолетов коалиции, а «подобные смертоносные удары по мирным населенным пунктам, имеющие все признаки совершения военных преступлений, становятся для авиации международной коалиции практически ежедневной рутиной».

Ранее в субботу в Минобороны РФ заявили, что заставшее врасплох силы коалиции нападение боевиков «Исламского государства» на иракский город Киркук, судя по всему, было отвлекающим маневром. По информации ведомства, 21 октября находящиеся в Мосуле боевики ИГ атаковали расположенный в 140 километрах к востоку от них город Киркук. Им удалось захватить семь кварталов города, включая тюрьму, в которой находились их арестованные сообщники.