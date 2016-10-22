Подозреваемая в убийствах животных в Хабаровске помещена под домашний арест

Несовершеннолетняя жительница Хабаровска, подозреваемая в жестоком обращении в животными, на время следствия помещена под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

22 октября девушка в сопровождении полицейских была доставлена в Хабаровск из Новосибирска, где она была задержана во время транзитной пересадки на самолет, следовавший в Санкт-Петербург. 17-летняя студентка Тихоокеанского государственного университета улетела из Хабаровска после разразившегося скандала с публикацией снимков с жестокими расправами над животными.

Еще одна 17-летняя студентка проходит свидетелем по делу об издевательствах над животными. Мать девушки заявила в полицию, что ее дочь оклеветали и ей угрожают. В четверг свидетельницу взяли под госзащиту в связи с угрозами в ее адрес.

Кроме того, в хабаровской зоозащитной организации «Милосердие» заявили, что на снимках с истязаниями животных обнаружена третья девушка, предположительно, причастная к расправам.

В настоящее время по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается следственный отдел СУСК РФ по Хабаровску. Аналогичную проверку проводит и краевая прокуратура. В свою очередь, представители хабаровских зоозащитных организаций собирают заявления от лиц, которые отдавали девушкам собак и кошек и впоследствии не смогли выяснить их судьбу. Известно о наличии уже трех подобных заявлений.