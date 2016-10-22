Песков рассказал о «разных языках» лидеров «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине констатировал, что на данном этапе четыре лидера не нашли общего языка, хотя и продемонстрировали готовность продолжить работу в этом формате, передает «Интерфакс».

«Общий язык проявляется не так часто, как хотелось бы. Его мало — общего языка», — заявил Дмитрий Песков в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» телеканала Россия 1 (ВГТРК).