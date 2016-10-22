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22 октября 2016, 17:33
Италия Китай футбол

Липпи стал самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира

Итальянский футбольный тренер Марчелло Липпи, возглавивший сборную КитаяЮ стал самым высокооплачиваемым футбольным специалистом в мире, сообщает портал Squawka.com.

Размер годовой зарплаты Липпи составит 18 миллионов фунтов стерлингов или 22 млн долларов США. 

В начале сентября СМИ называли самым высокооплачиваемым тренером мира наставника английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Его зарплата составила 19,6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Марчелло Липпи, который вместе со сборной своей страны в 2006 году выиграл Чемпионат мира, стал главным тренером национальной команды Китая. Пост наставника сборной Китая освободился после отставки Гао Хунбо. До заключения контракта Липпи вел переговоры с федерацией футбола Китая, касающиеся зарплаты. Отмечалось, что встречным встречным условием новому тренеру является задача вывести сборную Китая на ЧМ по футболу в 2018 году.

В феврале 2015 года Марчелло Липпи ушел в отставку с поста спортивного директора китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». С мая 2012 по ноябрь 2014 года он был тренером этой команды. За свою карьеру Липпи тренировал игроков таких клубов, как Juventus, Napoli и Inter Milan.

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