В Минобороны назвали наступление ИГ на Киркук отвлекающим маневром

Заставшее врасплох силы коалиции нападение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на иракский город Киркук, судя по всему, было отвлекающим маневром, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, 21 октября находящиеся в Мосуле боевики ИГ атаковали расположенный в 140 километрах к востоку от них город Киркук. При этом исламистам удалось захватить семь кварталов города, включая тюрьму, в которой находились их арестованные сообщники. 22 октября наступательные действия были продолжены.

«Судя по всему, боевики предприняли атаку на Киркук в качества отвлекающего маневра. Наступательные действия боевиков застали врасплох силы коалиции, похоже, они находятся в растерянности», — цитирует агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что иракские службы безопасности отбили неожиданное нападение на Киркук.

В субботу СМИ сообщили о казни боевиками ИГ почти 300 мужчин и мальчиков в Мосуле. 17 октября премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Мосула от отрядов «Исламского государства». Позже представители ООН сообщали, что боевики ИГ могли захватить около 550 семей из двух деревень возле Мосула, чтобы использовать их в качестве «живого щита».