Минобороны опровергло передачу ему резерва замороженных пенсий

Российское оборонное ведомство опровергло ранее появившееся в СМИ сообщение о планах правительства передать в его распоряжение оставшиеся в резерве замороженные пенсионные накопления граждан РФ, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что эта информация «абсолютно не соответствует действительности», а ее распространение в СМИ является «сознательной провокацией» или «демонстрирует элементарную неграмотность авторов» в финансово-экономической сфере.

На самом деле, утверждает Конашенков, речь идет о том, чтобы потратить остаток бюджетного резерва на погашение кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые не являются подведомственными министерству обороны и «ведут самостоятельную экономическую деятельность».

Напомним, ранее РБК сообщало, что министр финансов Антон Силуанов пообещал направить остаток бюджетного резерва, сформированного из замороженных пенсионных накоплений россиян, на погашение кредитов оборонного комплекса. Глава Минфина при этом уточнил, что деньги сначала будут переданы министерству обороны, которое, в свою очередь, распределит их между конкретными предприятиями.