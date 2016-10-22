СМИ сообщили о казни боевиками ИГ почти 300 мужчин и мальчиков в Мосуле

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) казнили к югу от иракского города Мосул 284 человека, сообщает CNN со ссылкой на источник в разведке Ирака.

Все убитые — мужчины и дети. Боевики расстреляли людей, затем переместили их тела к месту массового захоронения на противоположной стороне города и бульдозером сбросили в общую могилу. Уточняется, что казни проходили в четверг и пятницу.

В CNN отметили, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее, 17 октября, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Мосула от отрядов «Исламского государства». Позже представители ООН сообщали, что боевики ИГ могли захватить около 550 семей из двух деревень возле Мосула, чтобы использовать их в качестве живого щита.