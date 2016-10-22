Россиянина в США обвинили во взломе соцсети LinkedIn и сервиcа Dropbox

В США предъявлено обвинение россиянину Евгению Никулину, которого подозревают во взломе серверов, принадлежащих американским сервисам LinkedIn, Dropbox и Formspring. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

«29-летний Никулин обвиняется в трех случаях взлома компьютеров, двух случаях передачи вредоносной программы, команды или кода, двух случаях кражи персональных данных, незаконной передаче информации и преступном сговоре», — отмечается в сообщении ведомства.

В начале октября 2016 года Евгений Никулин был задержан в Праге по подозрению в причастности к хакерским атакам на американскую социальную сеть. Ранее власти США объявляли его в розыск по каналам Интерпола.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание гражданина РФ в Чехии является частью «глобальной охоты», ведущейся США на россиян. Захарова также сообщила об «активной работе» с чешскими властями с тем, чтобы не допустить экстрадиции задержанного в США.