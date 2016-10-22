Тела двух убитых обнаружены в подъезде дома на севере Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек на севере Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления СКР.

21 октября на лестничной клетке в подъезде жилого дома на улице Лавочкина было обнаружено тело 31-летней женщины с множественными огнестрельными ранениями. На следующем этаже было найдено тело 46-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.

По предварительным версии следствия, мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия).