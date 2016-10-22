ЦБ заподозрил проблемы с ликвидностью в банке РПЦ

Банк «Пересвет», в котором хранилось около трети средств администрации Русской православной церкви (РПЦ) и находился основной счет Московской патриархии, испытывает проблемы с ликвидностью, что может быть связано с недостаточным качеством активов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

«На текущий момент банк испытывает проблемы ликвидности, что, в том числе, может быть связано с качеством активов кредитной организации. Данные аспекты являются объектом исследования временной администрации», — отметили в пресс-службе.

В минувшую пятницу сообщалось, что в банк «Пересвет» с 21 октября назначена временная администрация в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Кроме того, ЦБ ввел в отношении банка мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Ранее, 18 октября, «Пересвет» ввел ограничения на выдачу вкладов своим клиентам в размере не более 100 тысяч рублей в день.

14 октября СМИ сообщили об исчезновении председателя правления «Пересвета» Александра Швеца. Это произошло после выпуска агентством Fitch отчета о негативном состоянии дел в банке. Правление временно возглавил вице-президент банка Павел Панасенко.