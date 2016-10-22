26 моряков освобождены после четырех лет плена у сомалийских пиратов

Сомалийские пираты освободили 26 пленников, которые были захвачены в феврале 2012 года в Восточной Африке, сообщает Reuters.

По информации агентства, освобожденные являются гражданами Китая, Филиппин, Камбоджи, Индонезии и Вьетнама.

Все они находились на борту судна, которое затонуло при попытке захвата пиратами недалеко от Сейшельских островов. Условия освобождения захваченных моряков не сообщаются. Сами пленники отказались говорить, был ли заплачен за них выкуп.

Ранее стало известно, что за освобождение писателя и журналиста Майкла Скотта Мура, похищенного сомалийскими пиратами в январе 2012 года, заплатили 1,6 миллиона долларов. В конце марта в Нигерии освободили захваченного пиратами российского моряка. Об условиях его освобождения ничего не сообщалось.