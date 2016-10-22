Поклонская не согласилась с приговором «гонщикам» на Gelandewagen

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская назвала приговор фигурантам дела о «гонках» на Mercedes Gelandewagen по Москве незаконным, передает РИА Новости.

Наталья Поклонская отметила, что суд должен был прислушаться к мнению прокурора и назначить наказание соответствующее совершенному деянию. «Я в корне не согласна с приговором суда. Какие-то "золотые" мальчики присаживаются на Gelandewagen родительский и начинают беспредельничать. Это слава богу, что они никого не задавили», — отметила Наталья Поклонская.

Она поставила под сомнение законность вынесенного приговора и выразила надежду, что протест прокуратуры в отношении приговора будет удовлетворен.

17 октября Гагаринский суд столицы приговорил Руслана Шамсуарова — сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова — к обязательным работам на 300 часов. К такому же наказанию был приговорен его приятель Виктор Усков. Водитель внедорождника Абдувахоб Маджидов был оправдан. Ранее гособвинение просило суд назначить трем фигурантам дела наказание в виде лишения свободы на максимальный срок до двух лет и семи месяцев. После вынесения приговора в прокуратуре заявили, что он будет обжалован.