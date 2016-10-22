Националисты сорвали концерт Потапа и Насти на Украине

В украинском городе Хмельницкий после устроенных националистами беспорядков отменили концерт Потапа и Насти Каменских, сообщает УНИАН.

Выступление Потапа и Насти должно было пройти в частном развлекательном заведении вечером 21 октября. Возле этого здания собрались около сотни членов объединения «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская группировка), представителей Автомайдана и Всеукраинского объединения «Свобода».

Сначала они вели себя спокойно, но за час до концерта принялись бросать яйца, дымовые шашки, а также разлили в фойе жидкость красного цвета. Акция протеста перешла в столкновения с полицией. В результате два человека, пострадавшие от распыления слезоточивого газа, обратились за медицинской помощью. Задержанных нет.