Минск заявил протест Киеву из-за принудительного возвращения самолета

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Украины в Минске Валерия Джигуна и вручило ему ноту протеста в связи с принудительным возвращением «Боинга» авиакомпании «Белавиа» в аэропорт Киева. Об этом говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

«Белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны», — заявили в МИДе Белоруссии.

Белорусское внешнеполитическое ведомство также поручило послу на Украине Игорю Соколу вручить аналогичную ноту протеста в украинском министерстве иностранных дел.

Ранее в госпредприятии по обслуживанию воздушного движения Украины «Украэроцентр» объяснили принудительный возврат белорусского самолета в Киев соответствующим требованием Службы безопасности Украины (СБУ). В свою очередь, в белорусской авиакомпании заявили, что будут требовать с «Украэроцентра» возместить ей расходы, понесенные из-за принудительного возврата «Боинга».

По данным украинского портала «Страна», самолет авиакомпании «Белавиа» вернули в аэропорт под угрозой поднять истребители из-за «известного антимайдановца» Армена Мартиросяна, уехавшего из Киева в Москву в 2014 году.