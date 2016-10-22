Адвокат подтвердил прекращение уголовного дела против зятя Сердюкова

Адвокат зятя бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Валерия Пузикова подтвердил прекращение уголовного дела в отношении своего подзащитного, сообщает ТАСС со ссылкой на защитника другого фигуранта дела о растрате средств Минобороны Игоря Тихомирова.

«Я могу подтвердить, что дело прекращено по нереабилитирующим основаниям», — заявил юрист, который представляет интересы бывшего руководителя ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр Минобороны» Валерия Седова. Ранее и Седову, и Пузикову инкриминировалась растрата денежных средств данного ФГУПа.

Как пояснил Игорь Тихомиров, статья «Растрата» (160 УК РФ) была переквалифицирована на «Злоупотребление полномочиями в деятельности коммерческой организации» (201 УК РФ), которая предусматривает в том числе прекращение дела по амнистии или за истечением срока давности.

Адвокат также сообщил, что с момента инкриминируемого Валерию Пузикову преступления прошло более шести лет, из-за чего его дело было прекращено. В свою очередь, в отношении Валерия Седова и главного бухгалтера ФГУПа Ирины Петуховой применен акт амнистии в связи с тем, что им обоим 55 лет. Игорь Тихомиров уточнил, что эти судебные решения были приняты во второй половине сентября.

22 октября издание «Коммерсантъ» сообщило о закрытии дела Валерия Пузикова. По информации издания, руководство главного военного следственного управления СКР согласилось с решением следователя. В свою очередь, Главная военная прокуратура посчитала постановление законным и отказалась от обжалования.