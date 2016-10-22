В МИДе заявили о желании США окончательно разрушить отношения с Москвой

В МИДе назвали главной целью обсуждения в американской администрации новых санкциях против России окончательное разрушение отношений с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Впечатление такое, что никаких других вопросов, кроме стоящей перед администрацией США, судя по всему, задачи окончательно разрушить отношения с РФ, чтобы потом потребовались долгие годы для того, чтобы их восстанавливать уже нет. Она себе никакие другие цели не ставит», — цитирует агентство слова дипломата.

Сергей Рябков подчеркнул, что сами по себе заявления Вашингтона не стали для Москвы новостью и уже давно «превратились элемент обязательной программы». «Наверное, новым моментом является интенсивность, с которой повторяются эти заклинания про санкции», — предположил он.

Замглавы МИД подчеркнул при этом, что Москва найдет способ ответить на возможные новые санкции со стороны США так, что баланс будет не в пользу Вашингтона. «В случае расширения американских санкционных списков под надуманными и бессмысленными во многом предлогами мы найдем способ ответить так, что совсем другой баланс образуется — не в пользу США», — заявил Сергей Рябков.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что США обсуждают с партнерами из Европы введение санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. Между тем, на прошедшем ранее на этой неделе в Брюсселе саммите ЕС ряд стран выступили против введения санкций в отношении Москвы и этот пункт не вошел в итоговую резолюцию.