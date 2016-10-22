Сестра Сенцова сообщила о его переводе в штрафной изолятор

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам лишения свободы за подготовку терактов в Крыму, переведен в штрафной изолятор. Об этом 22 октября сообщила «Медиазона» со ссылкой на его сестру Наталью Каплан.

По словам источника, Олега Сенцова поместили в изолятор на 15 суток. Что стало причиной наложения взыскания, не сообщается. Наталья Каплан уточнила, что Олег Сенцов содержится в исправительной колонии № 1 в Якутске.

Ранее на этой неделе сестра Сенцова сообщила о принудительном присвоении ему российского гражданства.