Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса России

Шамиль Тарпищев переизбран на должность президента Федерации тенниса России (ФТР) до 2020 года, сообщает «Р-Спорт».

Голосование по кандидатуре главы организации состоялось в ходе очередной отчетно-выборной конференции ФТР в Москве. При этом Шамиль Тарпищев был единственным претендентом, выдвинутым на эту должность. 85 из 87 участников собрания поддержали его кандидатуру. Один участник воздержался, еще один выступил против.

После своего переизбрания Шамиль Тарпищев дал интервью СМИ, в котором пообещал сделать все возможное для развития тенниса в стране. «У нас есть идеология, знания, возможности и административный ресурс. То единство, с которым мы работали эти годы, больше всего стимулирует меня и обязывает на этом посту», — цитирует агентство слова президента ФТР.

Ранее на этой же конференции была признана удовлетворительной деятельность ФТР за отчетный период — с октября 2013 по октябрь 2016-го. Кроме того, участники единогласно утвердили концепцию развития тенниса в России до 2030 года.

Мастер спорта по теннису Шамиль Тарпищев возглавил Федерацию тенниса России в 1999 году, когда она носила название Всероссийской теннисной ассоциации (ВТА). Он же является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и членом Олимпийского комитета России (ОКР).

В октябре 2014 года в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» на Первом канале Тарпищев некорректно пошутил, назвав известных теннисисток сестер Уильямс «братьями», за что был дисквалифицирован Женской теннисной ассоциацией (WTA) на один год и оштрафован на 25 тысяч долларов.