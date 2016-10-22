В СБУ объяснили возврат белорусского самолета в Киев угрозой нацбезопасности

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что решение вернуть в Киев лайнер белорусской авиакомпании «Белавиа» было вызвано угрозой национальности безопасности. Об этом сообщил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук в интервью телеканалу «112 Украина».

«По требованию авиадиспетчера этот борт спокойно сделал соответствующие маневры и приземлился в аэропорту, где были проведены необходимые проверочные мероприятия», — цитирует телеканал слова Ткачука.

Представитель СБУ также опроверг информацию об угрозах пилотам самолета поднять в воздух истребители в случае отказа действовать согласно требованиям.

В свою очередь, заместитель генерального директора «Белавиа» Игорь Чергинец сообщил, что угрозы задействовать военную авиацию задокументированы в записях переговоров экипажа с наземными службами. «Если понадобится, мы их расшифруем и предоставим», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Ранее другое украинское издание «Страна.ua» сообщило, что лайнер компании «Белавиа», следовавший в Минск, был возвращен в аэропорт Киева из-за того, что на борту находился блогер и антимайдановец Армен Мартиросян. По данным издания, Мартиросяна сняли с рейса, но вскоре отпустили. В качестве доказательства этого «Страна.ua» приводит страничку Мартиросяна в Facebook, на которой сообщается, что он уже вернулся в Москву. С чем именно было связано данное происшествие, издание не уточнило. Сам Мартиросян отметил, что «звонок друга многое решает».

В субботу Министерство иностранных дел Белоруссии вручило временному поверенному в делах Украины в Минске Валерию Джигуну ноту протеста в связи с инцидентом в аэропорту Киева. «Белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны», — говорится в заявлении МИД Белоруссии.

В свою очередь, в авиакомпании «Белавиа» заявили, что будут требовать от украинских властей возместить расходы, понесенные из-за принудительного возврата «Боинга».