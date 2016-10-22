Британские истребители пролетели над авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Ла-Манше

Истребители-бомбардировщики Tornado ВВС Великобритании пролетели на низкой высоте над корабельной ударной группировкой Военно-морского флота России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» во время ее прохождения пролива Ла-Манш, сообщает газета Times.

По данным издания, два истребителя-бомбардировщика Tornado были посланы к российской флотилии, состоящей из восьми кораблей, для «демонстрации присутствия».

21 октября корабельная авианосная группа ВМФ России во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» вошла в пролив Л-Манш. Вскоре после этого британские военные самолеты произвели фото- и видеосъемку российских кораблей. В Минобороны Соединенного королевства пояснили, что сделанные фотографии позволят «рассмотреть, что находится на кораблях», а также установить их загрузку по ватерлинии.

В свою очередь, BBC News опубликовал видеозапись прохода «Адмиралом Кузнецовым» пролива Ла-Манш утром 21 октября:

Ранее сообщалось, что направление крупной российской эскадры в район Средиземного моря встревожило Великобританию. Королевский Военно-морской флот был приведен в состояние повышенной боевой готовности. Следить за действиями российских кораблей был отправлен фрегат Richmond и эскадренный миноносец типа 45 Duncan.

15 октября корабельная группа во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» и атомным крейсером «Петр Великий» начала поход в Средиземное море, цель похода обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана