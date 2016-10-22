ООН обвинила войска Асада в третьем случае применения химоружия

Международная комиссия расследующая использование химического оружия в Сирии, представила Совбезу ООН очередной доклад, в котором говорится о третьем случае применения Дамаском отравляющих веществ в Сирии, сообщает Reuters.

Документ был подготовлен по итогам расследования, которое проводили ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как утверждается, атака с использованием химического оружия, была проведена в населенном пункте Каминас в провинции Идлиб 16 марта 2015 года.

Агентство уточняет, что журналистам удалось ознакомиться с текстом доклада, который не будет опубликован в широком доступе, с ним могут ознакомиться лишь члены Совбеза.

Отмечается, что представленный в пятницу, 21 октября, доклад стал четвертым, подготовленным в ходе 13-месячного расследования случаев применения химоружия в Сирии.

В августе международная комиссия обвинила войска президента Сирии Башара Асада в двух случаях применения химического оружия. Ответственность за еще одну атаку возложили на боевиков группировки «Исламское государство (ИГ, запрещена в России). В шести других аналогичных случаях ответственных установить не удалось.

Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин ставил под сомнение достоверность фактов, изложенных в докладе ООН и ОЗХО. Он допускал, что обвинения могли быть сфабрикованы террористами.