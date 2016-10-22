Российским дипломатам в США пригрозили уголовными делами за появление на выборах

Американские власти пригрозили российским дипломатам уголовным преследованием в случае их появления на избирательных участках в ходе выборов президента США. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Вашингтоне.

Ранее дипломатам из России запретили напрямую наблюдать за выборами президента США. Госдепартамент предложил им присоединиться к международной миссии Бюро по демократическим институтам по правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В российском посольстве подчеркнули, что Госдепартамент был заранее уведомлен о намерении дипломатов ознакомиться с процессом голосования в порядке «уважительного выполнения дипломатических функций». С таким же уведомлением сотрудники дипмиссии обратились в ряд избиркомов.

«К сожалению, по большей части мы получили отрицательные ответы вплоть до угроз, что наш интерес и появление на избирательном участке могут рассматриваться как уголовно преследуемое деяние», — отметили в дипредставительстве.

В посольстве также отметили, что рекомендация Госдепа обратиться в миссию БДИПЧ ОБСЕ «не оставила никаких альтернатив для осуществления нашей нормальной работы нам, в отличие от того, что говорят сейчас американские коллеги».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва учтет отказ со стороны США допустить российских наблюдателей за выборами президента при оценке их прозрачности и демократичности.