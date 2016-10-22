Глава WADA назвал срок выхода нового доклада о допинге

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди предположил, что очередной — второй по счету — доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена будет опубликован в середине ноября, передает «Интерфакс» со ссылкой на Kyodo news.

По словам Риди, они с Маклареном обсуждали вопрос о сроках готовности доклада неделю назад и договорились «стараться, чтобы доклад вышел в конце октября». «Но я думаю, что это может случиться на пару недель позже, в середине ноября», — признался глава WADA.

19-20 ноября состоится заседание совета директоров агентства, и обнародование доклада комиссии Макларена, скорее всего, будет приурочено к этому событию. Предполагается, что доклад поможет совету разработать «дорожную карту» WADA.

Риди посоветовал России приложить все усилия для исправления возникшей скандальной ситуации с допингом, причем решить этот вопрос до чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, в РФ должна вновь заработать собственная антидопинговая лаборатория, причем в этом плане WADA возлагает надежду на главу российской независимой общественной комиссии по борьбе с допингом Виталия Смирнова.

При этом Риди обвинил Россию в причастности к взлому базы данных WADA, после которого хакеры опубликовали имена спортсменов, которые принимают допинг в терапевтических целях. «Это возмутительно, что личная информация стала общественным достоянием», — прокомментировал глава Всемирного антидопингового агентства, добавив, что взлом был осуществлен «организацией, которая имеет четкие связи с Россией».