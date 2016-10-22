Найдены тела всех 19 погибших в катастрофе Ми-8 на Ямале

Девятнадцать человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на Ямале, среди них три члена экипажа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Еще трое человек госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание подключить к расследованию ЧП следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

В настоящее время следствие рассматривает три основные версии аварийной посадки вертолета: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь, в МЧС России раскрыли подробности поисково-спасательной операции, проводимой в Ямало-Ненецком автономном округе в связи с крушением Ми-8. В поисках было задействовано более 170 человек и 30 единиц техники, включая технику повышенной проходимости, снегоходы и судно на воздушной подушке. В сложных погодных условиях в ночное время спасатели обследовали около 40 километров маршрута, по которому вертолет должен был лететь от месторождения «Заполярный» до поселения Уренгой.

Само место крушения было обнаружено с борта спасательного вертолета Ми-8 с медиками и спасателями на борту. Из-под обломков вертолета спасатели извлекли трех человек, которые были отправлены в больницу Уренгоя. Остальные 19 человек, находившиеся на борту в момент крушения, включая трех членов экипажа воздушного судна, погибли.