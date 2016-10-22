На Ямале объявлен траур по жертвам катастрофы Ми-8

В Ямало-Ненецком автономном округе 22 октября объявили днем траура в связи с крушением вертолета Ми-8, в результате которого погибли 19 человек, сообщает пресс-служба правительство региона.

В этот день на территории автономного округа будут приспущены все флаги на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждений, а также отменены все развлекательные мероприятия.

В субботу глава Минтранса РФ Максим Соколов поручил Росавиации и Ространснадзору провести проверку в авиакомпании «Скол», вертолет которой потерпел крушение на Ямале, а также направить представителей этих ведомств на место крушения вертолета.

Ранее сообщалось, что при крушении Ми-8 погибли девятнадцать человек, среди них три члена экипажа. Еще трое человек госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое. По факту крушения возбуждено уголовное дело.