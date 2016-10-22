Путин назначил нового главу Управления президента по внутренней политике

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Татьяны Вороновой от должности начальника Управления президента по внутренней политике и о назначении на этот пост Андрея Ярина. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее, 21 октября, вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев сообщил о положительном решении Совета Думы об утверждении Татьяны Вороновой на должность руководителя аппарата нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также подтвердил назначение Вороновой.

Ранее появилась информация о том, что Воронова может занять этот пост, сменив Джахан Поллыеву. Кандидатура Вороновой была одобрена комитетом палаты по регламенту и организации работы Госдумы РФ. До этого она занимала в администрации президента России должность главы управления по внутренней политике.

Также СМИ сообщили, что, вероятнее всего, управление внутренней политики президента возглавит заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Андрей Ярин.