Талисманом ЧМ-2018 выбрали волка Забиваку

Талисманом чемпионата мира по футболу ФИФА, который состоится в России в 2018 году, выбрали волка по кличке Забивака. Об этом объявили в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Выборы талисмана проводились посредством всенародного голосования на сайте ФИФА при участии более миллиона пользователей.

Вариантов было всего три — волк, кот и тигр. Глава Российского футбольного союза, экс-министр спорта РФ и вице-премьер российского правительства Виталий Мутко перед оглашением результатов голосования сказал, что ему в равной степени нравятся все три талисмана. «Очень добрые, спортивные, олицетворяют футбол», — пояснил он.

Мутко отметил, что талисман играет большую роль в продвижении страны, и, «конечно, это память». Отвечая на вопрос ведущего о том, как будут звать талисмана ЧМ-2018, вице-премьер назвал волка Забивакой.