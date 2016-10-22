В Киеве умерла актриса Валерия Заклунная

На Украине на 75-м году жизни умерла советская и украинская актриса театра и кино Валерия Заклунная. Известие об этом 22 октября было размещено в Facebook Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

«В Театр им. Леси Украинки вновь пришла беда. Ушла из жизни великая актриса, проработавшая на наших подмостках более 50 лет», — говорится в сообщение. Причины смерти Валерии Заклунной в театре не уточнили.

Валерия Заклунная родилась в 1942 году в Сталинграде. Вскоре после рождения она вместе с мамой была эвакуирована в город Энгельс, затем семья перебралась в Киев. В 1966 году Валерия окончила Школу-студию МХАТ и была принята в Театр им. Леси Украинки. Ее самые блистательные роли были сыграны в «Победительнице» Алексея Арбузова, в «Молодых годах короля Людовика XIV» Александра Дюма, в «Истории одной страсти» по Генри Джеймсу. Последней театральной работой актрисы стала роль в спектакле «В этом милом старом доме» Арбузова.

В кино Заклунная начала сниматься с 1968 года. Среди ее лучших работ: Мария Одинцова («Сибирячка»), Катерина Дерюгина («Любовь земная» и «Судьба»), Стефа Коцюмбас («До последней минуты»). Актриса также запомнилась зрителям по роли в телефильме «Место встречи изменить нельзя».